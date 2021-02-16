Elektrik direkleri devrildi, köylerde elektrik kesintileri yaşandı - Son Dakika

Elektrik direkleri devrildi, köylerde elektrik kesintileri yaşandı
16.02.2021 11:14
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi ve teller koptu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi ve teller koptu. Köylerde elektrik kesintisi yaşandı.
İlçenin çevre köylerinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrilerek teller koptu. Devrilen direklerin kaldırılması ve elektrik akımlarının yeniden verilebilmesi için elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Kar yağışına dayanamayan yüksek gerilim hattı sağlayan demir direklerin devrilmesi sonucu elektrik tellerinde kopmalar meydana gelirken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. - ZONGULDAK
Son Dakika Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya gitmesi beklenen Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı Son Dakika! Bakan Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Akşener'i Gara operasyonuyla ilgili ziyaret edecek Boyamak için girdikleri su deposunda bayılan çift 15 saat sonra kurtarıldı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak