Elektrik direkleri üzerindeki leylek yuvaları ilgi odağı - Son Dakika

- Elektrik direkleri üzerindeki leylek yuvaları ilgi odağı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, metrelerce yükseklikteki beton elektrik direkleri üzerine yuva yapan leylekler ilgi odağı oldu.

İlçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde tarlalar üzerinden geçen enerji nakil hatlarını taşıyan beton direkler üzerine yuva yaparak bahar ve yaz döneminde burada yaşam süren leylekler, görenlerin ilgisini çekiyor. Bahar döneminde geldikleri direkler üzerindeki yuvalarında göç edecekleri yaz dönemi sonuna kadar kalan leylekler, zaman zaman mahallede elektrik kesintilerine de neden olabiliyor.

Gölyaka Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Tüveri, beton elektrik direkleri üzerinde önceki yıllarda çok sayıda leylek yuvası bulunmasına rağmen halen 2 yuvanın leyleklerin yaşam alanı olmaya devam ettiğini söyledi. Mart ayı ile birlikte yuvalarına gelen leyleklerin yoldan geçenlerin ilgisini çektiğini anlatan Tüveri, fotoğraf severlerin de bu yuvaları zaman zaman çekim yaparak ölümsüzleştirmeye çalıştığını belirtti.

Leyleklerin yaptığı yuvaların kış öncesi göç etmelerinin ardından yağışlı havalarda zaman zaman yerleşim merkezinin karanlıkta kalabilmesine yol açtığını vurgulayan Tüveri, "Yağışlı havalarda sık sık elektrik kesintisine yol açmasından dolayı bölgeye gelen görevliler, bu yuvaları bazen bozmak zorunda kalabiliyor. Ancak, yuvalar bozulsa da bahar döneminde gelen leylekler yine aynı direğin üzerinde yuva oluşturarak yaşamını burada sürdürmeye devam ediyor. Başka bir yuva aramaya gerek duymuyor. Buradaki direk üzerinde yeniden bir yuva yapıyor. Bu yıl, bu durum bayağı bir ilgimizi çekti. Şu anda sanıyorum kuluçkaya yattılar. Yuvaların elektrik tellerine temas ederek ya da kar yükünden bozularak enerji nakil hatlarında arıza oluşmasına yol açtığını görevliler bizlere aktarıyor" dedi.