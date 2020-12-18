Elektrik direklerindeki 'Leyleklere Yeni Yuva' projesine 'Platin' ödülü - Son Dakika

Elektrik direklerindeki 'Leyleklere Yeni Yuva' projesine 'Platin' ödülü

18.12.2020 19:22
Elektrik direklerindeki 'Leyleklere Yeni Yuva' projesine 'Platin' ödülü, System.String[]

DENİZLİ merkezli Aydın ve Muğla'da da faaliyet gösteren enerji dağıtım şirketi ADM Elektrik'in 11 yıldır sürdürdüğü elektrik direklerinde yaşam platformlarıyla 'Leyleklere Yeni Yuva' projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri Karasal...

DENİZLİ merkezli Aydın ve Muğla'da da faaliyet gösteren enerji dağıtım şirketi ADM Elektrik'in 11 yıldır sürdürdüğü elektrik direklerinde yaşam platformlarıyla 'Leyleklere Yeni Yuva' projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri Karasal Yaşam dalında 'Platin' ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nin 12'nci yılı 'Değişimi Yönetmek- Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik' temasıyla sanal ortamda yapıldı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin birbirinden önemli sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği zirvede Aydın, Denizli ve Muğla'nın enerji dağıtımını yapan ADM Elektrik şirketi, 11 yıldır sürdürdüğü 'Leyleklere Yeni Yuva' projesi ile Karasal Yaşam kategorisinde 'Platin' ödülünü almaya hak kazandı. ADM Elektrik Şirketi'nden yapılan açıklamada, Aydın, Denizli ve Muğla'nın enerji dağıtımını yapan ADM'nin teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarına devam ederken bir yandan bölgeye katkı sağlayacak, farkındalık yaratacak kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle bölgeye değer kattığı belirtildi.

'ADM'NİN YAPTIĞI 700 YUVA 6 BİN LEYLEĞİ AĞIRLIYOR'ADM Elektrik Şirketi'nin 11 yıldır Aydın, Denizli ve Muğla'da hizmet verildiğinin ifade edildiği açıklamada, "İlkbahar aylarında bölgeye gelen leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi adına hassasiyetle çalışan ADM Elektrik, bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor. Elektrik direkleri üzerine yerleştirilen özel yaşam platformlarında misafir olan leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliğinde yapılıyor" denildi. LEYLEKLERE YENİ YUVA, DAHA ÖNCE DE ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

Projenin başladığı 2009 yılında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından Halkla İlişkiler dalında 'Özel Proje' ödülü alan 'Leyleklere Yeni Yuva' projesi, 2012 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği yılın kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında 'Üçüncülük' ve 'Örnek Çevre Stratejisi' ödüllerini aldı. 2013 yılında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından diğer dağıtım şirketlerine örnek olarak gösterilen proje, bugün birçok dağıtım şirketinde uygulanmakta. 2015 yılında yine Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, KSS Pazaryeri etkinliğinde 'Sürdürülebilirlik' ödülü alan Leyleklere Yeni Yuva, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri kategorilerinde yer alan Karasal Yaşam ödülüne layık görüldü.


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Elektrik direklerindeki 'Leyleklere Yeni Yuva' projesine 'Platin' ödülü
Elektrik direklerindeki 'Leyleklere Yeni Yuva' projesine 'Platin' ödülü

Denizli, Türkiye, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik direklerindeki 'Leyleklere Yeni Yuva' projesine 'Platin' ödülü - Son Dakika


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