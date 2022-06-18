Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Koyunbaba köyünde bir çiftlikte elektrik direklerinin olmadığını fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri araştırma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada hırsızlığı yapan şüphelinin F.Ş. olduğunu tespit etti.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Araştırma, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik direklerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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