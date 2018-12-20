Elektrik Direklerini Keserek Çalmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
13 saat önce
KAYSERİ, (DHA ) - KAYSERİ'de etrafı telle çevrili bir alanda bulunan 4 elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek, çalmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.
KAYSERİ, (DHA
) - KAYSERİ'de etrafı telle çevrili bir alanda bulunan 4 elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek, çalmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerine dün gece Kocasinan
İlçesi Güneşli
Mahallesi'nde hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bir firmaya ait etrafı tel çit ile çevrili alanda bulunan 4 demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmayan çalışan Ç.K., S.K. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan kamyon ve suç aletleri de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:54 Kaynak: DHA
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