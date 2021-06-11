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Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü - Son Dakika

Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü

11.06.2021 17:07
Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmada elektrik direği sayımı işi yapan Erman Keskin, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmada elektrik direği sayımı işi yapan Erman Keskin, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı. İş arkadaşları ve itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan Keskin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Alaşehir'e bağlı Çarıkbozdağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın elektrik direkleri ile ilgili çalışmaları kapsamında direk sayımı yapan işçi Erman Keskin, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Keskin, kayalıklarda mahsur kaldı. Keskin'in yardımına ilk olarak telefonla ulaştığı iş arkadaşları ve muhtar Hüseyin Uyarol yetişirken, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu talihsiz işçiyi uçurumdan çıkardı. Vücudunun değişik bölgelerinde kırık ve ezilmeler olan Erman Keskin, Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü
Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü - Son Dakika


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