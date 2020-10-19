Elektrik direklerini söküp, ahır yapımında kullanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Elektrik direklerini söküp, ahır yapımında kullanan kişi tutuklandı

19.10.2020 13:05
Elektrik direklerini söküp, ahır yapımında kullanan kişi tutuklandı, System.String[]

ARDAHAN'da elektrik direkleri ve kabloları çalıp, ahır inşaatında kullanan Ş.G. tutuklandı.

ARDAHAN'da elektrik direkleri ve kabloları çalıp, ahır inşaatında kullanan Ş.G. tutuklandı.

?Çalabaş köyü yaylasında 14 Ekim günü Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.ye ait yaklaşık 15 bin lira değerindeki kablo ve elektrik direği sökülüp, çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kesilen kablo ve yerinden sökülüp götürülen direklerin ev veya ahır inşaatında kullanılabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Merkeze bağlı Hacıali köyünde Ş.G.'ye ait evde inceleme yapan jandarma, elektrik direklerinin ahır yapımında kullandığını tespit etti.Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Elektrik direklerini söküp, ahır yapımında kullanan kişi tutuklandı
Elektrik direklerini söküp, ahır yapımında kullanan kişi tutuklandı

Aras Elektrik Dağıtım, Ardahan, Ekim, Ahır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik direklerini söküp, ahır yapımında kullanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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