Son Dakika Haberleri: Elektrik Dükkanını Soyan Hırsız Yakalandı

Elektrik Dükkanını Soyan Hırsız Yakalandı

6 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir elektrik dükkanını soyan hırsız polis tarafından yakalandı.

Elektrik Dükkanını Soyan Hırsız Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir elektrik dükkanını soyan hırsız polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cuma gecesi sanayi sitesi Fabrikalar Caddesi üzerindeki elektrik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde gözüne kestirdiği B.U.'ya ait elektrik dükkanına giren hırsız, iş yerindeki elektrik kabloları, matkapları ve çeşitli malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen B.U. dükkanında hırsızlık yapıldığını anlaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri içerisinde ve güvenlik kamerası incelemesi sonrası, dükkanı soyanın daha önce hırsızlık ve farklı suçlardan sabıkalı olan S.A. olduğunu belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası incelemesi sonrası hırsızlık zanlısı S.A.'yı takibe alan polis ekipleri, şahsı sanayi sitesinde seyir halindeyken yakaladı. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, boş bir araziye sakladığı malzemeler polis tarafından alınarak, iş yeri sahibine teslim edildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

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