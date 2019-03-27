Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencilerinin Projesi Tübitak Tarafından Desteklendi
59 dakika önce
Hayata pratik çözümler üretebilen mühendisler yetiştiren ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Hayata pratik çözümler üretebilen mühendisler yetiştiren ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi. Erzurum Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri Fatih
Evcil, Ömer Çağlar
Çakmak ve Büşra Yavuz
'un "Akıllı Perde Sistemi" adlı projeleri TÜBİTAK inceleme komisyonu tarafından kabul edilerek destekleme ödülüne layık görüldü.
Proje danışmanlığını ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Kağan Koray Ayten'in yürüttüğü "Akıllı Perde Sistemi" adlı proje kapsamında öğrenciler, IOT teknolojisinin (Internet Of Things- Nesnelerin İnterneti) sıklıkla kullanıldığı akıllı ev sistemleri için akıllı perde sistemi tasarladı. Sunulan bu proje ile evlerimizde hali hazırda kullanılmakta olan stor perdelerin yeniden dizayn edilerek akıllı perde sistemine dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Öğrenciler Fatih Evcil, Ömer Çağlar Çakmak ve Büşra Yavuz tasarladıkları perdeye entegre edilecek bir kontrol kutusu sayesinde piyasadan alınan herhangi bir stor perdenin kısa bir süre içinde Bluetooth veya Kızılötesi üzerinden kontrol edebilecek akıllı bir perde sistemi haline dönüştürülebileceğini ifade ettiler. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:20 Kaynak: İHA
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