Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu - Son Dakika
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Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu

20.08.2022 12:04
Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu

Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu Silivri'de yaşayan fabrika işçisi Ali Diker, elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle yakıtsız çalışan jeneratör üretti.

Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu

İSTANBUL - Silivri'de yaşayan fabrika işçisi Ali Diker, elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle yakıtsız çalışan jeneratör üretti. Projesini geliştirmek isteyen Dikel, Cumhurbaşkanı ve enerji bakanından destek istedi.

Silivri'de yaşayan fabrika işçisi Ali Dikel, elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle benzin, mazot, su, elektrik gibi hiçbir yakıta ihtiyaç duymadan çalışan jeneratör yaptı. Projesi hakkında bilgi veren fabrika işçisi Ali Dikel, proje geliştirildiği zaman bir evin ısınması da dahil tüm elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Bu projeyi maaşından artan parayla geliştirdiğini belirten Dikel, elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı bu faturaları nasıl düşürebilirim diye düşünürken aklına gelen fikri hayata geçirdiğini anlattı.

"Maaşımdan artan parayla geliştirdim"

Dünyadaki büyüyen enerji krizine son zamanlardaki maliyetlerin artarak elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı bu faturaları nasıl düşürebilirim diye düşünürken aklına gelen fikri hayata geçirdiğini belirten Ali Dikel, "Yaklaşık 2 yıldır bu sistem üzerinde çalışıyorum. Fabrika işçisiyim. Aldığım maaştan kira ve diğer giderlerimi karşıladıktan sonra artan cüzi rakamlarla bu sistemi geliştirdim. En küçük malzemesinde bile mesela tornacı küçük bir iş diye yapmıyor. Küçücük bir parça için bile aylarca beklediğim oldu. Kullandığım parçaların çoğunu kendim yaptım. Bir ayda yapılması gereken sistemi 2 yılda ancak bitirebildim. Gerek maddi imkansızlıklar gerekse de mecburiyetten" dedi.

"Kişiye özel elektrik sistemi yaptım"

Kişiye özel elektrik sistemi yaptığını dile getiren Ali Dikel, "Sistem 1,8 KW gücündedir. Prototip olduğu için etrafını kartonlarla kapattım. Patent kurumuna müracaatımı yaptım. Sonuç bekliyorum. Kendi kendini beslemekte, dışarıdan herhangi bir yakıt almadan, benzin, mazot, su, elektrik gibi hiçbir yakıta ihtiyacı yok bu sistemin. Kişiye özel elektrik sistemi yaptım. İstediğiniz yere alıp götürün, düğmesine basın çalışsın, elektrik üretsin. Hiçbir fatura ödeme derdiniz olmayacak" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımızdan destek beklemekteyim"

Cumhurbaşkanı ve Enerji Bakanından projesi için destek beklediğini ifade eden Ali Dikel, "Sistem prototip olduğu için derme çatma gibi duruyor. Geliştirilebilir olduğu için boyutlarını daha da küçültebilirim. Mobil uygulama ile uzaktan başlatıp durdurabilirim Ses izolasyonuyla sessiz çalışma imkanı sağlayabilirim. Sistem üzerinde geliştirme çalışmalarım devam ediyor. Projemi geliştirmem konusunda sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji bakanımızdan destek beklemekteyim. Projemi geliştirmek istiyorum. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağına inanıyorum. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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