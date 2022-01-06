Üye Girişi
Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında - Son Dakika

Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında

06.01.2022 08:26
Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında

Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasının detayları ortaya çıktı. 23 milyon konut abonesinin 150 kilovatsaatin altında elektrik tükettiği toplam konut abonesinin yüzde 60'ının ilk kademeden elektrik faturası ödeyeceği öğrenildi

Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulaması dönemi bu ay başlıyor. 23 milyon konut abonesinin 150 kilovatsaatin altında elektrik tükettiği toplam konut abonesinin yüzde 60'ının ilk kademeden elektrik faturası ödeyeceği öğrenildi

YÜZDE 60'I BU RAKAMIN ALTINDA

Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu ifade ederek; "38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60'ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. 2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47'sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9'u seviyelerine gelmiştir. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 Euro cent/kilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 Euro cent/kilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 Euro cent/kilovatsaat iken ülkemizde 1,64 Euro cent/kilovatsaattir. Yani 1'e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği'ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir." dedi.

YORUMLAR
500

Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında - Son Dakika


Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!         
08:16
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı         
08:10
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları         
03:04
Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti         
00:10
Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi         
20:42
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21

Son Dakika Haberleri
08:16 Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!
08:13 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru
08:00 Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık!
07:52 ABD'den, Kazakistan'da "sükunet" ve "anayasal kurumlara saygı" çağrısı
00:55 THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti
00:54 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
00:37 Stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
00:36 Oğlunu alev alev yanan evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı
00:20 Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!
00:10 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım talep etti! Rusya 4 maddelik şartlarını sıraladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 08:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement