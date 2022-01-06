Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında - Son Dakika

Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulaması dönemi bu ay başlıyor. 23 milyon konut abonesinin 150 kilovatsaatin altında elektrik tükettiği toplam konut abonesinin yüzde 60'ının ilk kademeden elektrik faturası ödeyeceği öğrenildi

YÜZDE 60'I BU RAKAMIN ALTINDA

Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu ifade ederek; "38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60'ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. 2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47'sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9'u seviyelerine gelmiştir. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 Euro cent/kilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 Euro cent/kilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 Euro cent/kilovatsaat iken ülkemizde 1,64 Euro cent/kilovatsaattir. Yani 1'e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği'ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir." dedi.