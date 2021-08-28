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Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat - Son Dakika

Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat

28.08.2021 15:13

Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat Hanelerde mevsimsel olarak tercih edilen elektrikli cihazlar tüketimlerin artmasında rol oynuyor.

Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat

BURSA - Hanelerde mevsimsel olarak tercih edilen elektrikli cihazlar tüketimlerin artmasında rol oynuyor. Aşırı sıcaklık nedeniyle soğutma sistemlerinin kullanımını arttıran vatandaşların, yükselen enerji tüketimi ister istemez faturaları da etkiliyor.

Kullanılan cihaz sayısı, kullanım süresi ve sıklığı arttıkça yoğun elektrik tüketiminin faturalardaki L karşılığı da artıyor. Klimalar ise, hanelerde en çok elektrik tüketen cihazlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar elektrik faturalarından günlük ortalama tüketim değerlerini görebileceği gibi bu değerleri geçmiş ay tüketimleriyle kıyaslayarak, tüketim artış ya da azalışlarını ve kullandıkları cihazların tüketimlerine etkisini de görebiliyorlar. Limak Enerji'nin hazırladığı tüketim istatistiklerine göre; en fazla tüketim yapan cihazlardan biri olan klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları hane başına, aylık 200 TL'ye kadar ilave yük getirebiliyor.

Meskenlerde klimaların 1 ay boyunca günde 5 saat çalıştırılması, tüketimlerde yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa sebep oluyor. A sınıfı bir klima beş saatlik kullanımda aylık ortalama 200 TL'ye kadar ilave yük getirebiliyor. A+++ enerji sınıfı bir klima tercih edildiğinde ise bu tutar 90 TL'ye kadar düşüyor.

Evlerde gün içerisinde sıkça tercih edilen cihazların faturaya yansıması 13 ile 51 TL arasında değişiklik gösteriyor. En çok tüketim gerçekleştiren cihazlardan bazılarının faturalara yansımaları ise şu şekilde;

"Kettle olarak bilinen su ısıtıcısı haftanın her günü 1 saat kullanıldığında aylık olarak 51 TL, bilgisayarlar aynı evde 2 kişinin haftanın her günü, 8 saat kullanması neticesinde 41 TL, fırını haftada 3 sefer, günde 1.5 saat kullandığında aylık faturaya yansıması 41 TL, ütüyü haftada 3 sefer çalıştırmak 26 TL, Televizyonu günde 10 saat açık tutmak 24 TL, elektrik süpürgesini haftada 4 kez, günde 1 saat kullanmanın faturalara etkisi aylık 22 lira, çamaşır makinasını günde 2 saat haftada 3 kez kullanıldığında 17 TL, çamaşır kurutma makinasını aynı sürelerde kullanmak ise 22 TL, derin dondurucuyu haftada 7 gün 24 saat kullanmak 13 TL, buzdolabını haftanın her günü 24 saat kullanmak ise faturaya 27 TL olarak yansıyor."

Ortam büyüklüğüne uygun BTU kapasitesine sahip, A+++ enerji sınıfı bir klima tercih etmek, ortam sıcaklığına dikkat etmek ve klimayı sabit derecelerde tutmak tasarruf sağlıyor. Klimaları 24 derece sıcaklıkta tutmak konforlu bir soğutma için yeterli oluyor. Bu değerin altında yapılacak fazladan her bir derecelik soğutma için yüzde 6-7 oranında elektrik tüketimi artıyor. Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde buzdolabının kapağının sık sık açılması çok fazla enerji tüketimine neden oluyor ve elektrik faturasına doğrudan yansıyor. Buzdolabının arkasındaki duvar ile arasında en az 10 cm mesafe bırakmak hava akımı oluşacağı için soğutucuların verimliliğini artırıyor. Sıcak günlerde sık kıyafet değiştirme ihtiyacı ile birlikte çamaşır makinesi kullanımı da artış gösterdi. Çamaşırları yüksek derecelerde yıkamak yerine 30-40 derece veya soğuk suyla kısa programda yıkamak faturalarda tasarruf etmeyi sağlıyor.

Tüketiciler, Limak Enerji'nin verimlilik ve tasarruf tavsiyelerini www.limakuludag.com.tr adresi üzerindeki Enerji Danışmanım sayfasından öğrenebiliyorlar. Enerji Danışmanım sayfası ziyaret edilerek, evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde oluşacak enerji tüketimini kWh cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar.

Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat
Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat
Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat
Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat

Türk Lirası, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elektrik faturalarını arttıran bu cihazlara dikkat - Son Dakika


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