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Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek? - Son Dakika

Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?

09.02.2022 09:07
Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?

Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle faturayı düşürmeye ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geldi. İddialara göre hükümet faturayı daha da düşürmek için şimdi 3 formül üzerinde çalışıyor.

Elektrik faturalarından artan şikayetler nedeniyle ilk kademe için belirlenen 150 kilovatsaat limiti 210'a çıkarılmış ve 40 liralık indirim sağlanmıştı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre faturayı daha da düşürmek için şimdi 3 formül üzerinde çalışılıyor.

İLK FORMÜL: KİLOVATSAATİ YÜKSELTMEK

Habere göre ilk etapta 150'den 210 kilovatsaat çıkarılan kademenin yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

İKİNCİ FORMÜL: KDV İNDİRİMİ

İkinci formül ise elektrikte KDV indirimi. Elektrik faturalarına mevcutta yüzde 18'lik bir KDV uygulanıyor. Halihazırda faturalarda tüketiciden yüzde 18 KDV tahsil ediliyor. Bu ücretin yeniden düzenlenmesi ve düşürülmesi de seçenekler arasında. 200 liralık bir faturanın 36 lirası KDV'den kaynaklanıyor.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: İŞLETMELERDE KADEMELİ TARİFE SEÇENEĞİ

Üçüncü formül ise küçük esnaf için yapılacak düzenleme. Ticarethaneler kademeli tarifeden yararlanamıyordu. İşletmelere yıl başında yaklaşık yüzde 165 oranında bir zam yapıldı. Özellikle küçük esnafa yönelik fatura bedelini azaltacak bir formül üzerinde duruluyor. İşletmelerde konutta olduğu gibi kademeli tarifeye geçilmesi, cirosu ya da elektrik tüketim miktarına göre fatura gelmesi de yapılacak düzenlemeler arasında.

NE OLMUŞTU?

Elektrikte 1 Ocak itibariyle kademeli faturalandırılmaya geçilmişti. Bu uygulamada tüketim 150 kWh'ye kadar farklı sonrasında ise farklı hesaplanıyordu. İlk faturaların gelmesiyle birlikte şikayetler artmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tarifelerde 150 olan kademe şubat başında 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.

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Son Dakika Güncel Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek? - Son Dakika


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