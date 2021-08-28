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Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil - Son Dakika

Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil

28.08.2021 16:56

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik faturalarına yapılan zam ile ilgili açıklama yaptı. EPDK'nın elektrik faturalarının yüksek geldiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir artış, gizli zam söz konusu değil" denildi.

Sosyal medyada elektrik faturalarının yüksek geldiği iddialarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Belirlenen fiyatların bütün aboneler için aynı olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz" denildi.

Açıklamada, dağıtım şirketlerinin payının 2020 yılında belirlendiği ve 2021 yılı boyunca geçerli olduğu kaydedilerek, "Dağıtım şirketlerinin EPDK'dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz" ifadeleri kullanıldı.

"TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Faturayı oluşturan kalemlerde ve belirlenen oran dışında herhangi bir gizli zam söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir."

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Bu kapsamda, mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk lirası ödenmektedir.

"FİYATLAMA TÜM TÜRKİYE'DE AYNI"

Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz.

Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin EPDK'dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz.

"REKOR SEVİYELERE ULAŞAN KULLANIM FATURALARA YANSIMAKTA"

Her yıl özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak (klima, soğutucu, vb ürünlerin yoğun kullanımı ile) rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir.

"VATANDAŞLAR FATURALARINI İNTERNET SİTEMİZDE KONTROL EDEBİLİR"

Vatandaşlarımız müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir. Ayrıca Kurumumuz internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) bütün vatandaşlarımız faturalarını her ay kontrol edebilirler."

Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • Mehmet Bahcaci: Elektrik faturası neden yüksek elektrik aş ler yalan söylüyor fatura zamanı sayaç okumaya da para yazıyorsunuz neden her daireden 35 tl aldınıza göre kimse sizi tutamaz biz alt sınıf gariban olduğumuz için bir şeyler yapamıyoruz mecburen ödüyorum evimde bazen ekmek alacak param yok biz garibanları en iyisi öldürün yaşamaktansa toprağa yatması daha iyi değilmi saygılarımla selamlıyorum yazdım ama kim tınnarki herşey boş Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
  • Sema Tek: 180 gelen faturam 280 gelmistir turkiyenin en buyuk soygunculari ve her yaptiklari yasal anlattiklari hep masal biz masalla yasamaya alistik Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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