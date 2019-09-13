Elektrik faturası ödemelerinde yüzde 10 iade fırsatı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve DenizBank arasında yapılan anlaşmaya göre elektrik faturalarını fastPay uygulaması ile ödeyen tüketicilere yüzde 10'luk iade avantajı sağlanacağı bildirildi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve DenizBank'ın ilk kez geçen yıl başlattığı elektrik faturalarını fastPay ile ödeyenlere yönelik kampanya yeniden devrede. İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın elektrik faturasını ilk kez fastPay üzerinden ödeyen tüketicilere fatura tutarının yüzde 10'u oranında iade yapılacak.

İki kurum tarafından yapılan ortak açıklamada ödemenin ardından faturanın yüzde 10'u kadarlık tutar, bir hafta içinde yüklendiği, fastPay üzerinden herhangi bir banka kartı ile yapılan elektrik faturası ödemelerinde banka komisyonu ödenmediği bildirildi.

İADE ORANI YÜZDE 5'TEN YÜZDE 10'A YÜKSELTİLDİ

Türkiye genelinde akıllı telefon sayısı ile mobil ödeme uygulamalarının hızla geliştiğine işaret eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Teknolojiyi yakından takip eden ve hizmetlerinin odağına yüksek müşteri memnuniyetini koyan bir şirket olarak attığımız her adımda müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Söz konusu kampanya da bu hedefler doğrultusunda ortaya kondu ve geçen yıl müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Bu yıl ise müşteriye sağladığımız avantajları daha da artırdık. Geçen yıl kampanya başladığında fastPay ile yapılan ödemelerde yüzde 5'lik bir iade yaparken bu yıl oranı yüzde 10'a çıkardık. Kampanya kapsamında müşterilerimiz, ayda 10 TL'ye varan iade fırsatından faydalanabilecek" dedi.

"10 LİRAYA VARAN AVANTAJA SAHİBİ OLUYORLAR"

"Uygulamayı kullanarak elektrik faturasını ödeyen müşterilerimiz ayda 10 liraya varan bir avantaja sahip oluyor" diyen Halit Bakal, "CK Enerji Boğaziçi Elektrik faturasını 29 Şubat 2020 tarihine kadar fastPay üzerinden ilk defa ödeyen kullanıcılar kampanyadan yararlanacak" ifadesini kullandı.

"DAHA HIZLI VE PRATİK BİR DENEYİM SUNUYORUZ"

Teknolojiyi müşteri deneyimi ve yüksek verimlilik için maksimum seviyede kullanarak stratejik değer yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan ise, "DenizBank olarak 'nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz' sorusu üzerinden, tüm ihtiyaçların zaman ve mekandan bağımsız karşılanabileceği, iş birliklerimizle daha fazla insanımızın hayatını kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet modeline odaklanıyoruz. Dijital ekosistemin getirdiği fırsatlardan herkesin yararlanmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda, fastPay üzerinden kredi kartı ile yapılan tüm fatura ödemelerine 0 komisyon avantajımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Yenilediğimiz anlaşma sayesinde CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde fatura ödemelerini rahatça yaparak yüzde 10'luk daha az ödeme avantajından yararlanmayı sürdürecekler" diye konuştu.