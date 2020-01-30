Elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu - Son Dakika
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Elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu

6 saat önce

Artvin'de ev yemekleri üzerine lokanta işleten kadın işletmeci Neslihan Karahan, elektrik faturası fazla gelince klimanın fişini çekerek soba kurdu.

Elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu, System.String[]

Artvin'de ev yemekleri üzerine lokanta işleten kadın işletmeci Neslihan Karahan, elektrik faturası fazla gelince klimanın fişini çekerek soba kurdu.


Artvin'de 8 yıldır ev yemekleri üzerine lokanta işleten Neslihan Karahan, kış aylarında ısınmak için kullandığı klima nedeniyle elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu. Karahan, yüksek gelen faturaya tepki olarak böyle bir şey yaptığını ifade ederek, müşterilerinin ise bu durumdan oldukça mutlu olduklarını söyledi.


Artvin merkezde esnaflık yapan Neslihan Karahan, bölgeye özgü ev yemekleri üzerine lokanta işletiyor. Kış aylarında işletmesini sıcak tutmak için klima kullanıyor. Elektriğe gelen son zamlardan sonra aylık ortalama 500 lira gelen faturası, bin lirayı bulunca isyan etti. Klimasının fişini çeken Karahan, lokantanın ortasına odun sobası kurdu.


Soba kullanarak yaklaşık 600 lira tasarruf ettiğini ifade eden Karahan, "Bunun yanında daha iyi ısınıyoruz, müşterilerimiz de bu durumdan oldukça mutlu. Otantik ve samimi bir ortam oluştuğunu ifade ediyorlar" diye konuştu. - ARTVİN

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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