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Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi? - Son Dakika

Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?

28.12.2021 16:43
Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?

Enerji kulisleri 1 Ocak'ta kademeli tarifeye geçilecek olan elektrik faturalarına gelecek zammı konuşuyor. Kulislerdeki iddialara göre elektrik faturalarına yüzde 20 ila yüzde 65 aralığında zam gelecek.

Elektriğe, 1 Ocak'ta yapılacak zamla ilgili olarak kulisler hareketlendi. 1 Ocak'ta "kademeli tarife"ye geçilecek elektrik faturalarına ilişkin zam oranları ortaya çıkmaya başladı. Enerji kulislerinde, yüzde 20 ila yüzde 65 aralığında bir zam geleceği konuşuluyor.

"BİRİNCİ KADEMEYE YÜZDE 20-35 ZAM GELECEK"

Sektör kaynakları, elektrikte oluşan maliyetler nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğu görüşünü savunuyor. Enerji kulislerinde 1 Ocak'ta, 150 kilovatsaate kadar olan tarifeye yüzde 20 ile yüzde 35, 150 kilovatsaat üzerine de yüzde 50 ile yüzde 65 aralığında zam yapılabileceği konuşuluyor.

"ENERJİ BAKANI BU HAFTA ERDOĞAN'A BRİFİNG VERECEK"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), bu hafta Perşembe günü yılın son olağan toplantısını gerçekleştirecek. Kaynakların aktardığına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elektrik ve doğal gaza yapılacak zam konusunda brifing vermesi bekleniyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin üst yöneticileri ve bazı patronları, Bakan Dönmez'le bir araya geldi. Sektör temsilcileri, sattıkları elektrik fiyatı arasındaki farka işaret ederek, "Abonelere, 65 kuruşa sattığımız elektriği piyasadan 1 TL 10 kuruşa alıyoruz." diyerek bu yükün taşınamaz olduğu mesajını vererek çift haneli zam istedi.

ELEKTRİK ZAMMININ İLK HABERCİSİ

EPDK'nın toplantısı öncesinde elektrik fiyatlarını yakından ilgilendiren bir veri daha ortaya çıktı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Dengeleme Güç Piyasası'nda (DGP) Ocak ayı için azami fiyatı belirledi. EPİAŞ'ın, internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, GÖP VE DGP'de1-31 Ocak 2022 için azami fiyat 1.345 TL/MWh olarak belirlendi.

ICT Media'da yer alan habere göre elektriğin, söz konusu piyasada yükselmesi ve bu trendin devam edeceği yönündeki işaretler, 2022 yılında zamların habercisi olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Bakan Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin sübvansiyon yapıldığını şu sözlerle aktarmıştı:

"Vatandaşımız 100 liralık fatura ödüyor ama ödemesi gereken 300 lirayı da devlet karşılıyor. Daha önce bu 4'te 3 oranındaydı. Aralık ayında biraz daha arttı. Elektrikte ise bu oran yarı yarıya. Tabii bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira civarında, elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."

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Ocak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi? - Son Dakika
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