Elektrik faturasına kızdı, "Hırsız var" diye pankart astı - Son Dakika
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Elektrik faturasına kızdı, "Hırsız var" diye pankart astı

15.06.2022 20:00

Esenyurt'ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL'lik elektrik faturası şoke etti.

Esenyurt'ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL'lik elektrik faturası şoke etti. Duruma tepki gösteren işyeri sahibi, "44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var" diyerek işyerinin ön cephesine pankart astı.

Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL'lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti. Duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart asarak gösteren esnaf, yetkililerden yardım istedi. 10 kişinin çalıştığı dükkanda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.

"KİRAMIZ 5 BİN TL, ELEKTRİK FATURAMIZ 44 BİN TL"

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, "Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Elektrik faturasına kızdı, Hırsız var diye pankart astı
Elektrik faturasına kızdı, Hırsız var diye pankart astı
Elektrik faturasına kızdı, Hırsız var diye pankart astı
Elektrik faturasına kızdı, Hırsız var diye pankart astı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elektrik faturasına kızdı, 'Hırsız var' diye pankart astı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik faturasına kızdı, "Hırsız var" diye pankart astı - Son Dakika
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