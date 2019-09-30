Son Dakika Haberleri: Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam
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Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam

1 saat önce

Görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan abonelerin tükettiği elektriğe yüzde 14.9 zam yapıldı.

Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam, System.String[]

Görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan abonelerin tükettiği elektriğe yüzde 14.9 zam yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:01 
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