Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam
1 saat önce
Görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan abonelerin tükettiği elektriğe yüzde 14.9 zam yapıldı.
Görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan abonelerin tükettiği elektriğe yüzde 14.9 zam yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:01
Fıstık fiyatı altınla yarışıyor Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar