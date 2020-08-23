Elektrik geldi, Hesna Nine gençleşti... "Televizyon gelince daha gençleştim" - Son Dakika

Elektrik geldi, Hesna Nine gençleşti... "Televizyon gelince daha gençleştim"

Eskişehir'de 50 yıldır elektriksiz yaşadıktan sonra ışığa kavuşan Hesna ninenin mutluluğu kimsede yok

Elektriğe kavuşan Hesna Usu:

-"Televizyon gelince gençleştim"

-"Herkesten Allah razı olsun"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 50 yıl elektriksiz yaşadıktan sonra ışığına kavuşan 95 yaşındaki Hesna Usu, artık yemeklerinin kokmadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Eskişehir'de Hesna Nine'nin yarım asırdır elektriksiz evinde yaşam mücadelesi verdiğini İhlas Haber Ajansı tarafından 2017 yılında yapılan haber ile Türkiye duymuştu. Yapılan haber sonrası dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatları ile Hesna nine o çok beklediği ışığına kavuştu. Aradan geçen 3 yılda hayatı da kolaylaşan Hesna nineden mutlusu yok. Elektriksiz yaşadığı dönemde, bozuk yemek zorunda kalan nine, artık buzdolabında yemekleri koruyor. Çamaşırlarını artık makinada yıkayan 95 yaşında ki Hesna Usu, televizyonda da hergün Kur'an-ı Kerim dinliyor.

"Televizyon gelince daha gençleştim"

Elektriğinin gelmesiyle değişen hayatını anlatan Hesna Usu, mutluluğunu şöyle ifade etti;

"Benim gazetecilerim geldi. 'Burada ışığın yok mu?' dedi. Yok deyince 'Sen karanlıkta nasıl oturuyorsun?' dediler. Vermeyince ne yapayım? Artık buzdolabında öte berim var. Fırında güzel böreklerim var. Çamaşır makinem geldi, onda güzel çamaşırım yıkanıyor. Bulaşık makinesinde hiç yorulmadan bulaşıklarımı yıkıyorum. Koyuyorum makineye oturup dua ediyorum. Yemeklerimi bozuk yedim ondan hasta oldum. Bana nasıl kullanılacağını gösterdiler. Şimdi onların gösterdiği gibi kullanıyorum. Televizyonum gelince daha gençleştim. Dinlemeye gidiyorum. Allah razı olsun herkesten. Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Namazımı kıldıktan sonra bakıyorum dinliyorum hepsini. Çok şükür Allah'ıma, çok memnunum."