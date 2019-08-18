Elektrik hatlarına 'havalı' temizlik
55 dakika önce
Türkiye'de de uygulanmaya başlanan yöntemle yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliği, artık helikopterle yapılıyor.
Türkiye
'de de uygulanmaya başlanan yöntemle yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliği, artık helikopterle yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:24
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