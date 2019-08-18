Son Dakika Haberleri: Elektrik hatlarına 'havalı' temizlik
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Elektrik hatlarına 'havalı' temizlik

55 dakika önce

Türkiye'de de uygulanmaya başlanan yöntemle yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliği, artık helikopterle yapılıyor.

Elektrik hatlarına 'havalı' temizlik, System.String[]
Türkiye'de de uygulanmaya başlanan yöntemle yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliği, artık helikopterle yapılıyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:24 
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