Son Dakika Haberleri: Elektrik hatlarına "tazyikli suyla" temizlik
Son Dakika Güncel Elektrik hatlarına 'tazyikli suyla' temizlik

Elektrik hatlarına "tazyikli suyla" temizlik

1 saat önce

ENERJİSA, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek gerilim hatlarındaki yaklaşık 6 bin izolatörü tazyikli su sıkarak temizliyor.

Elektrik hatlarına

ENERJİSA, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek gerilim hatlarındaki yaklaşık 6 bin izolatörü tazyikli su sıkarak temizliyor.

Temizlik yapılacak bölgedeki yüksek gerilim hattı direğinde elektrik kontrolünü yapan ENERJİSA ekipleri ardından kuruma ait su tankeri aracıyla direğin üzerindeki izolatörlere tazyikli su sıkarak temizlik işlemini yapıyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 12 yıldan bu yana ilk defa yüksek gerilim hatlarında böyle bir temizlik işleminin gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yapılan işlemle zaman ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında tasarruf sağlandığını, yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörlerin, sıkılan tazyikli suyla temizlendiğini kaydetti.

Yetkililer, geçen sürede toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar gibi nedenlerle kirlenen ve iletim sisteminin performansını azaltan izolatörlerin temizliğinin yapılmasıyla ileride yaşanabilecek elektrik kesintilerinin azalacağını, kullanılan elektriğin performansının artacağını vurguladı.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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