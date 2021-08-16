Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Evrenseki Turizm Bölgesinde, kablodan patlamalar eşliğinde çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı.

Evrenseki Turizm Yolu üzerinde Zekiye Özhatun Camii önünde patlamalar eşliğinde etrafa saçılan tellerdeki kıvılcımlar geceyi aydınlatırken, caddede bulunan esnaflar ve turistler yaşananları endişe içerisinde izledi. Patlamaların başlamasıyla birlikte jandarma, itfaiye ve arıza ekipleri olay yerine sevk edilirken, kıvılcımların ardından tutuşan kuru otlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamaların ardından olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, aşırı yüklenme nedeniyle bakslar arasındaki besleme kablosunun yanması nedeniyle patlama ve etrafa kıvılcım saçıldığı belirledi. Arıza ekipleri, iş makinesiyle kazmak suretiyle patlamanın olduğu yeri belirledikten sonra yanarak kopan kabloları yeniledi. Kablonun yenilenmesinin ardından kesilen elektrik yeniden verildi. - ANTALYA