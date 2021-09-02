Elektrik hattı direğindeki kabloları kesen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'ta elektrik hattı direğindeki kabloları kesen 1 kişi, akıma kapılarak yaklaşık 8 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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