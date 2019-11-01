Son Dakika Haberleri: Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu
Son Dakika Güncel Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

6 saat önce

Bartın'da, elektrik dağıtım şirketince hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen sütun bulundu.

Bartın'da, elektrik dağıtım şirketince hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen sütun bulundu.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince merkeze bağlı Mekeçler köyünde, hat bakım çalışması için kazı yapıldığı sırada, yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütuna rastlandı.

Almanya'da yaşayan köy sakinlerinden bir vatandaşa ait bahçede bulunan sütun ile ilgili köy muhtarına bilgi verildi.

Bir metre uzunluğunda, motif işlemeli ortası delik sütun, köy muhtarı tarafından korumaya alındı.

Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulunurken, sütun müze bahçesine götürüldü.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, mermer kalıntının, Bizans Dönemi'nde kilisede paye olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.

Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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