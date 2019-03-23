Son Dakika Haberleri: Elektrik Hattında Bakım Yapan 2 İşçi, 6 Metre Yükseklikten Başka Bir İşçinin Üzerine Düştü

Elektrik Hattında Bakım Yapan 2 İşçi, 6 Metre Yükseklikten Başka Bir İşçinin Üzerine Düştü

26 dakika önce

BİNGÖL'de, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) çalışanı 2 işçi, enerji hattında bakım yapmak için bindikleri bom aracının sepetinin ters dönmesiyle 6 metre yükseklikten bir işçinin üzerine düştü, 3 işçi yaralandı.

Elektrik Hattında Bakım Yapan 2 İşçi, 6 Metre Yükseklikten Başka Bir İşçinin Üzerine Düştü, System.String[]
BİNGÖL'de, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) çalışanı 2 işçi, enerji hattında bakım yapmak için bindikleri bom aracının sepetinin ters dönmesiyle 6 metre yükseklikten bir işçinin üzerine düştü, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Kaleönü mahallesinde meydana geldi. FEDAŞ çalışanı 2 işçi, mahallede bulunan enerji hattında bakım onarım yapmak için bom aracının sepetine çıktı. Onarım sırasında aracın sepetinin ters dönmesiyle 2 işçi, 6 metre yükseklikten başka bir çalışanın üzerine düştü. Yaralanan 3 işçi, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Bingöl'de çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

Fırat, Bingöl, İşçi, Güncel
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