Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

KONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi, tutuklandı.

Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

KONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi, tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi'nde dün, 3 kişinin trafo ve elektrik hattı direklerinden bakır kabloları kesip, minibüse yüklediğini gören çevredekiler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsteki S.Y., kardeşi B.Y. ve akrabası H.Y. yakalandı. Çaldıkları kablolara da el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.


Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
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