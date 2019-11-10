Elektrik işçisi çalışırken trafo patladı

Rusya'da güvenlik önlemleri alınmadan elektrik trafosunda çalışan işçi bir anda yaşanan patlamayla alevlerin arasında kaldı.

Rusya'da bir sokak trafosunda meydana gelen arıza nedeniyle bir işçi arızanın giderilmesi için trafonun bulunduğu noktaya gitti. İşçi, kaskını ve eldivenlerini takarak çalışmaya başlasa da oldukça eski olan trafoyu hiçbir önlem almadan tamir etmeye çalıştı. Çalışmayı görenler işçiye elektriği kesilip çalışmasını tavsiye etti. İşçi ise uyarılara aldırış etmeyerek trafoda çalışmaya devam etti. Sigorta kapaklarının dahi arızalı olduğu trafoda çalışan işçi çalıştığı anda büyük bir patlama meydana geldi.

Yaşanan patlamayla işçiler alevlerin arasında kalırken trafonun bulunduğu noktada bulunanlar ise büyük bir korkuyla olay yerinden kaçtı. Elektrik işçisinin yaşanan patlamada ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)