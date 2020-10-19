Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı
19.10.2020 10:07
Edinilen son dakika haberine göre Elektrik kabloları bomba gibi patladı Pendik'te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı.
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
İSTANBUL - Pendik'te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı. Yaşanan kablo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine ait kabloları bir nedenle alev almaya başladı. Elektrik kablosunun yanarken çıkardığı patlama sesleri sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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