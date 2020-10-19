Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı

19.10.2020 10:07

Edinilen son dakika haberine göre Elektrik kabloları bomba gibi patladı Pendik'te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı.

Elektrik kabloları bomba gibi patladı

İSTANBUL - Pendik'te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı. Yaşanan kablo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine ait kabloları bir nedenle alev almaya başladı. Elektrik kablosunun yanarken çıkardığı patlama sesleri sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Pendik, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi         
07:36
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 10:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei