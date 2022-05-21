Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Son Dakika
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Elektrik kabloları bomba gibi patladı

21.05.2022 13:19

- Elektrik kabloları bomba gibi patladı Geceyi aydınlatan patlama böyle görüntülendi Arnavutköy'de kısa devre yapan elektrik kabloları bomba gibi patladı.

- Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Geceyi aydınlatan patlama böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kısa devre yapan elektrik kabloları bomba gibi patladı. Geceyi aydınlatan patlama anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla böyle görüntülendi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karlıbayır Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direğindeki kablolar iddiaya göre, kısa devre sonrasında patlamaya başladı. Patlayan elektrik kabloları mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, geceyi aydınlatan patlama anı cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de duruma müdahale etti.

BT - Sİ -

Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Patlama, Polis, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Son Dakika


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