Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi - Son Dakika
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Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

03.04.2022 23:18
Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde elektrik kablolarında yangın çıktı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kablolarda patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan elektrik kabloları cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik kablolarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kablolarda patlama da meydana geldi. Bomba gibi patlayan elektrik kabloları cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

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Patlama, Yangın, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi - Son Dakika


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