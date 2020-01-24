Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı - Son Dakika

Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı

6 saat önce

Tekirdağ'da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı, System.String[]

Tekirdağ'da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı.


Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinde patlamalar yaşandı. Adeta havai fişek gibi patlayan ve etrafa kıvılcımlar saçan teller, işlek caddede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından yanan teller koparak caddeye savruldu.


Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, yetkililer anında olaya müdahale etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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