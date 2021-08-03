Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü - Son Dakika

Eskişehir'in Şirintepe mahallesinde elektrik direği ve bina arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloya atılan 2 çift ayakkabı görenleri hayrete düşürüyor.

Şirintepe mahallesine bağlı Yaylapınar sokak üzerinde bulunan elektrik kablosundaki esrarengiz görüntü, çevrede yaşayan vatandaşları adeta hayrete düşürüyor. Elektrik direği ve sokak üzerinde bulunan bir bina arasındaki elektrik bağlantısını sağlayan kablolara takılan ayakkabılar dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 yıldır orada olduğu belirtilen ayakkabılar görenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Mahalleliler ayakkabıların oraya nasıl takıldığına dair farklı tahminlerde bulunsa da metrelerce yükseklikte meydana gelen olayın gerçeği bilinmiyor. Kablolardan elektrik geçtiği ve hava sıcaklıkların da arttığı için ilerleyen süreçte bir takım sorunların yaşanabileceğini belirten vatandaşlar, ayakkabıların bulunduğu yerden alınması için yetkililerden yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR