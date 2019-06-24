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Elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kamerasında

1 saat önce

Elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kamerasındaGAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinde elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinde elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şahinbey İlçesi'ne bağlı İncilikaya Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde Suriyelilere ait iş yerinde patlama meydana geldi. Elektrik kablolarının ateş almasının ardından işyerinde sıkışan gazın patlamasıyla meydana gelen patlama, korku dolu anlar yaşattı. Bölgede patlama sesinin duyulmasıyla birlikte çevredekiler, korku yaşarken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, güvenlik çemberi aldı ve olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Patlamanın ardından dükkanın içinden yükselen alevlere de itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Patlamada can kaybının ve yaralının olmadığı anlaşılırken, patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşyeri sahibi Teyvik Fadıl'ın yakını Nafi Abdurrahman, patlamaya elektrik kablolarının ateş almasının neden olduğunu ve patlamayla işyerinde hasar oluştuğunu söyledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
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