Son dakika haberleri... Elektrik kabloları patlaması paniğe neden oldu - Son Dakika

Elektrik kabloları patlaması paniğe neden oldu

KARABÜK - Karabük'te elektrik kablolarında çıkan yangın sonucunda kısa devre yapan elektrikteki patlama sesleri paniğe neden oldu.

Olay, Bayır Mahallesi'ndeki tren yolunun kenarında meydana geldi. Elektrik kablolarından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale vatandaş tarafından yapılırken, kısa devre yapan elektrikteki patlamalar paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.