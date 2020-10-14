Elektrik kablosu kanalından uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik kablosu kanalında 871 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik Ocaklı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yaptı. Aramada, elektrik kablosu kanalında 15 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde toplam 871 adet captagon uyuşturucu hap ve 2 bin 400 lira ele geçirildi.

Yabancı uyruklu N.E.K. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY