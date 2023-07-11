Elektrik Kablosuna Temas Eden Sosyal Medya Fenomeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elektrik Kablosuna Temas Eden Sosyal Medya Fenomeni Hayatını Kaybetti

11.07.2023 22:57

Şanlıurfa'da Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan, iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dedecan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elektrik Kablosuna Temas Eden Sosyal Medya Fenomeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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