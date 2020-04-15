Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bıraktı, 82 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bıraktı, 82 hayvan telef oldu

6 saat önce

Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bıraktı, 82 hayvan telef oldu Gece uyurken çıkan yangında 82 hayvan telef oldu Uşak'ta evden besihaneye çekilen seyyar elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bırakırken, ailenin 82 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bıraktı, 82 hayvan telef oldu

Gece uyurken çıkan yangında 82 hayvan telef oldu

UŞAK - Uşak'ta evden besihaneye çekilen seyyar elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bırakırken, ailenin 82 küçükbaş hayvanı telef oldu. Yangında canlarını zor kurtardıklarını ifade eden baba, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Olay, Banaz ilçesi Yenice Köyünde 14 Nisan Pazartesi günü gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Binanın üst katındaki evden alt kattaki besihaneye çekilen seyyar elektrik kablosundan çıkan yangında, alevlerin kısa sürede sardığı besihanede bulunan 82 hayvan telef olurken ev de kullanılamaz hale geldi. Mustafa ve Gülten Urhan çifti 2 çocuklarıyla beraber evsiz kaldı. Yangında evdeki eşyalarının tamamının yandığını belirten baba, komşularının evinde kaldıklarını ifade etti. Yangında canlarını zor kurtardıklarını dile getiren çaresiz aile maddi ve manevi zararlarının büyük olduğunu ifade ederek yardım talep ediyor.


"Canımızı zor kurtardık"

Olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Mustafa Urhan, "Yangını sabah saat 04.00 sıralarında fark ettik. Eşim, dumana uyanmasıyla birlikte bize 'yanıyoruz' diye bağırdı. Hepimiz uyandık ve kendimizi dışarı attık, canımızı zor kurtardık. Hayvanlarımız vardı, onlar yandı, telef oldu. Komşular itfaiyeye haber verdi. Başka bir komşumuzun bizimle ortak hayvanı vardı. Onları satmıştık, 10 bin lira etmişti. Kendisi il dışında olduğundan korona virüsten dolayı parayı gönderemedik. O para da yandı. Mağdur durumdayız. Bizim zararımız büyük, yardım bekliyoruz. Bütün eşyalarımız yandı, hiçbir şeyi kurtaramadık. Telefonumuz, kimliğimiz, tüm eşyalarımız yandı. 82 tane hayvanımız telef oldu" diye konuştu.


"Yardım eli uzanmasını bekliyoruz"

Uzun yıllardır yaşadıkları evin gözlerinin önünde kül olmasından dolayı manevi üzüntü içerisinde olduklarını kaydeden Urhan, "33 yıldır bu evde yaşıyorum. Dedemizden babamızdan kalma bir evimizdi onu kaybettik. Manevi bir üzüntü de yaşıyoruz. Bize yardım eli uzanmasını bekliyoruz" dedi.


"Genzime kaçan dumanın etkisiyle uyandım"

Yaşadıkları olayın kendilerini derinden sarstığını dile getiren anne Gülten Urhan kalacak yerlerinin olmadığını da belirterek şunları söyledi:

"Hem maddi hem manevi, sıkışık duruma düştük. Canımızı zor kurtardık diyebilirim. Hiçbir şey çıkaramadık, son anda uyanmam ile çocukları kurtardım. Şu an çok kötü durumdayız. Ancak köylülerimizin yardımıyla ayaktayız. Genzime kaçan dumanın etkisiyle uyandım. Bir kalktım, evi zaten alev sarmış haldeydi. Direkt çocuklara gittim, annemi ve onları çıkardık. Şu an komşumuzun evinde kalıyoruz. Başka kalacak yerimiz yok."


"Amca yanıyoruz, bizi kurtar!"

Olay esnasında çocuklardan birinin gelerek kendisinden yardım istediğini söyleyen komşu Ramazan Uysal olayı şu şekilde anlattı:

"Olay saatinde komşunun 12 yaşındaki oğlu beni kaldırdı. 'Amca yanıyoruz, kurtar bizi' dedi. Hemen kalktık, hayvanlara koştuk. Hayvanların birazını kurtardık, birazını kurtaramadık. Cami hoparlöründen anons ettirdik, halk gelesiye kadar 2 katlı ev kül oldu."

Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bıraktı, 82 hayvan telef oldu

Uşak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:31 Kaynak: İHA

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