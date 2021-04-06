Elektrik kablosunu kemiren 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Elektrik kablosunu kemiren 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ahırda birbirine bağlı olan 7 büyükbaş hayvanın elektrik kablolarını kemirmesi sonucu elektrik akımına kapılarak telef olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ahırda birbirine bağlı olan 7 büyükbaş hayvanın elektrik kablolarını kemirmesi sonucu elektrik akımına kapılarak telef olduğu öğrenildi. Gördes'in Evciler Mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kadir Mercan'a ait 7 adet büyükbaş hayvanın ahırdaki elektrik kablosunu kemirmeleri soncunda elektrik akımına kapılarak telef oldukları öğrenildi. Olayla ilgili Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaparken, 7 hayvanın da birbirine bağlı olmasından dolayı telef oldukları tespit edildi. - MANİSA

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