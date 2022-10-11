Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti

11.10.2022 14:13
Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte sütlaç pompasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Resul Gümüştekin'in (23) 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Denizli'de tam 1 ay önce Y.A. ile birlikte görkemli düğünle dünya evine giren Resul Gümüştekin (23), iznini tamamlamasıyla birlikte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftliğe gitti. Sütlaç pompasında görevli güvenlik personeli Resul Gümüştekin, çalıştığı alanda pompadan meydana gelen elektrik akımına kapıldı. İçeri girdiğinde Gümüştekin'i yerde gören arkadaşları ilk müdahaleyi yaparak ihbarda bulundu.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Henüz evleneli 1 ay olmuştu! Genç damat, işyerinde feci şekilde can verdi

GERİYE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Gümüştekin'den geriye 1 ay önce düğünde kayda alınmış görüntüler kaldı.

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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