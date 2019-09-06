Son Dakika Haberleri: Elektrik kaçağından çıkan yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik kaçağından çıkan yangın korkuttu

19 dakika önce

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü'nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Elektrik kaçağından çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü'nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, elektrik kaçağının sebep olduğu yangın evin üst katında çıktı. Ev sahibi Murat Altuntaş dumanların çıkmasını fark ederek itfaiyeyi aradı. Alevler büyümeden ev halkı dışarı çıkarıldı.


Yangın komşular ve itfaiye yardımı ile kısa sürede söndürüldü. - ARDAHAN

Ardahan, Hanak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı
Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel tacizde bulundu Hastane yönetimi, kadın hastayı taciz eden kişiyi görevden uzaklaştırdı Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik kaçağından çıkan yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]