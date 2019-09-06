Elektrik kaçağından çıkan yangın korkuttu
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Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü'nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü'nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, elektrik kaçağının sebep olduğu yangın evin üst katında çıktı. Ev sahibi Murat Altuntaş dumanların çıkmasını fark ederek itfaiyeyi aradı. Alevler büyümeden ev halkı dışarı çıkarıldı.
Yangın komşular ve itfaiye yardımı ile kısa sürede söndürüldü. - ARDAHAN
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