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Elektrik kaçağından hayatını kaybetti

5 dakika önce

Malatya'da bir şahıs, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik kaçağından hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da bir şahıs, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Arguvan İlçesi Narmikan Bahçeli mezrasında meydana geldi. Yasin Mol (33) isimli şahıs, helezyon denilen tarım makinesi ile çalıştırdığı sırada, elektrik kaçağından hayatını kaybetti.


Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan şahsın ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Arguvan, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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