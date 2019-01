Elektrik Kaynaklı Yangınlar Engellenemiyor

İstanbul İtfaiyesi, yayınladığı 2018 raporunu değerlendiren Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, elektrik kaynaklı yangınların temel sebebinin yönetmeliklere uyulmaması ve denetimsizlik olduğunu söyledi.

İstanbul İtfaiyesi, yayınladığı 2018 raporuna göre elektrik kontağından kaynaklı 5 bin 442 olmak üzere toplamda 20 bin 416 yangına müdahale etti. Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında, İstanbul'da her 37 dakikada bir yangın çıktı.



İtfaiye raporunu değerlendiren Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, "Elimize ulaşan istatistiki verilere baktığımızda çarpıcı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Son yayınlanan itfaiye raporuna göre sadece İstanbul'da elektrik kontağından 5 bin 442 (yüzde 26,7), elektrikli cihazlar ile ilgili ise bin 138 (yüzde 5,6) yangın çıktı. Tüm verileri topladığımızda elektrik kaynaklı yangınların son 10 yılda yüzde 78 artış gösterdiğini görüyoruz. Bu artış trendi Avrupa başta olmak üzere dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bu banda eğilim göstermektedir. Bunun sebebi gelişen teknolojinin kullanım alanının artması ile birlikte, koruma sistemlerinin aynı paralelde artış göstermemesi ve uygulama eksiklikleri olarak görülebilir" dedi.



"Yönetmeliğe uyulmalı ve denetimler arttırılmalı"



Elektrik kaynaklı yangınlar genel olarak; elektrik kontağı olarak bilinen ya da nötr kopması veya gevşemesi, bağlantı noktalarında ki gevşeklik, elektrik gidip gelmesi sonucu oluşan ve halk dilinde elektrik dalgalanması olarak bilinen peak'ler, uygulama hataları, yanlış sigorta seçimi, kabloya taşıyabileceği yükten fazla cihaz bağlanması, kalitesiz ürünler, şarjlı ve rüzgarlı havalar gibi iletim hatlarından kaynaklı gerilim dalgalanmaları gibi bir çok sebep ile ortaya çıkabildiğini belirten Yurttaş, "Tüm bu veriler ışığında yaşanan elektrik kaynaklı bir yangını incelediğinizde açıkçası kaza demek yanlışa düşmek olur. Çünkü elektrik kaynaklı yangınların tamamı önlenebilir, önlenemediğin de ise sonuç felakettir. Sonuç olarak, elektrik kaynaklı yangınların temel sebebi yönetmeliklere uyulmaması ve denetimsizliktir" şeklinde konuştu.



"Elektrik kaynaklı yangınlar önlenebilir"



Türkiye'de elektrik kaynaklı yangın riskinin azaltılması için binalarda kullanılan elektrik tesisat sistemlerine vurgu yapan Yurttaş, "Her yıl şebekeden yapıların elektrik tesisatlarına gelen aşırı gerilim darbesi sayısı artıyor. Ancak yapılarda tesisat sistemlerinde aşırı gerilim sönümleme sistemleri uygulanmıyor. Buda elektrik tesisatının hasar görmesine, yapılarda kullanılan cihazların hasar görmesine hatta sonu can kayıpları ile biten yangınlara sebep oluyor. Bizim önerimiz; elektrik kaynaklı yangınların, aşırı gerilim olaylarının, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumların engellene bilmesi için yangın yönetmeliği ile birlikte, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'nin birlikte uygulanması. Eğer binalarda ki elektrik tesisatları, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğine uygun yapılırsa elektrik kaynaklı yangınların ortaya çıkması tamamen engellenir. Yapılarda mutlaka, elektriğin olduğu her yerde muhakkak topraklama tesisatı olmalıdır. Çoklu prizler için kullanılacak yüke göre sigorta kullanılmalıdır. Uzatma kabloları fiziksel olarak iyi durumda olmalı, ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmamalıdır. Eskiyen, hasar gören, işlevini tam olarak yapamayan elektrik malzemeleri mutlaka değiştirilmelidir. Elektrik tesislerinin kaliteli işçilikle ve düzenli yapılması, kaliteli malzeme kullanılması gereklidir. Elektriği yalıtması gereken bir malzemenin elektrik iletmesi, sıkı olması gereken bir bağlantının gevşek olması telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Elektrik tesisatlarının yılda bir kez yasa ve yönetmeliklere uygun olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu denetimlerin yetkili ve yetkin kuruluş ve uzmanlar tarafından yapılması yangın ve kaza risklerinin tamamen ortadan kalkması için büyük önem taşımaktadır" dedi. - İSTANBUL

