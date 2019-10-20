Elektrik kaynaklı yangınlarla ilgili alınacak tedbirler kitaplaştırıldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Necmi Özdemir ile yangın güvenlik uzmanı Fikret Kır tarafından "Elektrik Kaynaklı Yangınlar Nedenleri ve Korunma Yöntemleri" adlı kitap hazırlandı.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgi vatandaşların ve öğrencilerin anlayabileceği bir kitap hazırladıklarını söyledi.

Daha önce hazırladıkları "Yangın ve Biz" adlı kitapta, uluslararası bildirilere yer verdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Çok güzel geri dönüşler elde etmemiz nedeniyle ikinci kitap üzerine yoğunlaştık. Ne tip yangınlarla karşılaşabileceği ve buna karşın nasıl önlemler alınabileceğiyle ilgili bilgiler mevcut. Zaten kitapla ilgili çalışma yaparken kitabın arkasına tüm iletişim bilgilerimizi özellikle yazdık. Bütün kent paydaşlarının her kesiminden insan, bununla ilgili bize sorular sorabilir, gelip bilgi alabilirler. İyi bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Elektrik kaynaklı yangınlar konusunda bir farkındalık oluşturmak anlamında çok yerinde oldu. Projenin başından itibaren yapılması gerekenlerle ilgili isteyenlere yol haritası sunuyoruz. Her projede, nasıl zemin etüdüne bakıyoruz, aynı şekilde yangınla ilgili yaşanabilecekleri dikkate alarak bir proses kurulduğunda yangının olma olasılığını yüzde 50'den yüzde 5'lere kadar düşürmek mümkün. Elektrikli kaynaklı yangınlar, alınacak tedbirlerle önlenebilir."

Kır da kitabın yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde yangın geneliyle ilgili bile teknik bir kitap bulmak zor. Yangını gerçek anlamda anlayabileceğimiz bilimsel Türkçe bir kitap yok. Spesifik bir konu olan, sadece elektrik kaynaklı yangınlarla ilgili kitap ise hiç yok. İstatistiklere baktığımızda hem Türkiye'deki hem de dünyadaki yangınların en büyük sebeplerinden biri elektrik kaynaklı olmasıdır. Biz de bu sebebi nasıl ortadan kaldırabileceğimizle ilgili bir çalışma yapalım dedik. Ülkemizde ileride bir yangın mühendisliği bölümü açılırsa ders kitabı olarak kullanılabilecek bir kitap." ifadelerini kullandı.