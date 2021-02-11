Elektrik kesildiği sırada merdiven boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı - Son Dakika
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Elektrik kesildiği sırada merdiven boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

Elektrik kesildiği sırada merdiven boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

11.02.2021 23:59

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde elektriklerin kesildiği sırada, 5 katlı bir apartmanın en üst katından aşağı inerken merdiven boşluğuna düşen Kürşat Kaya (19) ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde elektriklerin kesildiği sırada, 5 katlı bir apartmanın en üst katından aşağı inerken merdiven boşluğuna düşen Kürşat Kaya (19) ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintisinin yaşandığı saatlerde apartmanın en üst katında, inşaat halindeki dairede bulunan 3 gençten biri olan Kürşat Kaya, dengesini kaybederek, merdiven boşluğuna düştü. Kaya, çağrılan ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceme başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Sakarya, Güncel, Son Dakika

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