Son Dakika Haberleri: Elektrik Kesilince Kayakçılar Telesiyejde Mahsur Kaldı

Elektrik Kesilince Kayakçılar Telesiyejde Mahsur Kaldı

39 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde elektrikler kesilince, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı.

Elektrik Kesilince Kayakçılar Telesiyejde Mahsur Kaldı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde elektrikler kesilince, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde elektrik kesilince, 80'e yakın kişi telesiyejde mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Güncel
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