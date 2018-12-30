Elektrik Kesilince Kayakçılar Telesiyejde Mahsur Kaldı
39 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde elektrikler kesilince, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde elektrikler kesilince, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere
bölgesinde elektrik kesilince, 80'e yakın kişi telesiyejde mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:11 Kaynak: İHA
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