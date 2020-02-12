Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti - Son Dakika
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Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

6 saat önce

Eskişehir'in Çamlıca ilçesinde kış aylarında yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle günlerce devam eden uzun süreli elektrik kesintisi vatandaşları çileden çıkarırken, yapılan başvurular sonucu bu süre aza indirildi.

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti, System.String[]

Eskişehir'in Çamlıca ilçesinde kış aylarında yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle günlerce devam eden uzun süreli elektrik kesintisi vatandaşları çileden çıkarırken, yapılan başvurular sonucu bu süre aza indirildi.


Havaların eksi derecelerde seyretmesi ve kar yağışı, tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de yoğun şekilde hayatı etkiledi. Vatandaşlar ısınma telaşına düşerken, elektrik dağıtım şirketinin alt yapı çalışmaları çileyi arttırdı. Yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle bir hafta süre ile sabah 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşayacakları söylenen ve bu uygulamaya büyük tepki gösteren mahalle sakinleri, yapılan başvurular üzerine az da olsa rahat bir nefes aldı. Dağıtım şirketi, yaklaşık 8 saatlik kesinti süresini 2-3 saate indirirken, sürekli bir kesinti yaşanmayacağının belirtildi ifade edildi. Evlerinde ısınamayacaklarını ve hava sıcaklıklarının çok düşük olduğunu belirten mahalle sakinleri, yapılan çalışmaların kış aylarında değil, yaz aylarında yapılması gerektiğini söyledi.


"Vatandaşlar mağdur oluyor ve tepki alıyordum"


Mahalle Muhtarı Savaş Hancı, vatandaşların mağdur olduğunu ifade ederek, "Çamlıca mahallemiz çok çabuk gelişen bir mahalle. Hizmetlerimiz çok iyi geliyor. Ancak eksi 5 veya 10 derecede elektrik kesintileri olduğunda vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Biz bu kesintilerin yazın yapılmasını istiyoruz. Evimizde yaşlılarımız, hastalarımız, çocuklarımız var. Büyük sıkıntı çekiyoruz. Eksi 9 derecede sabah 09.00 ile akşam 17.00 arası elektrik kesintisi olmaz. Günlerce çekilen bu sıkıntının ardından yaptığın başvurular üzerine şirket yetkilileri kesinti süresini 2-3 saate indirildiğini açıkladılar. Eğer bu yapılacaksa ilkbaharı beklersin veya sonbaharı beklersin. Buna göre programını yaparsın, çalışmaları ona göre ayarlarsınız" dedi.


Mahalle sakini Göksel İssi ise, "Hava sıcaklığı eksi 5-10 derece. Yani günlerce sabah 09.00 akşam 17: 00 arası bir elektrik kesintimiz oldu. Evde çocuklar hasta, iki haftadır ateşler içindeler. Bu iş yapılsın, yapılmasın demiyoruz, ancak 2 ay sonra gelsinler, ne yapacaklarsa yapsınlar. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çamlıca, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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