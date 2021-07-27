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Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu - Son Dakika

Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu

27.07.2021 12:04

Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu Sıcak havada oksijensiz kalan binlerce tavuk telef oldu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşanan ani elektrik kesintileri havasız kalan 35 bin tavuğun sıcak havanın etkisiyle telef olmasına neden oldu.

Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu

Sıcak havada oksijensiz kalan binlerce tavuk telef oldu

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşanan ani elektrik kesintileri havasız kalan 35 bin tavuğun sıcak havanın etkisiyle telef olmasına neden oldu.

İddialara göre, Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde Nebi Çal'a ait tavuk çiftliğinde yaşanan ani elektrik kesintileri sonrası jeneratör arızası yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya'da, Çal'a ait çiftlikte elektrik kesintisinden dolayı havalandırma sistemi çalışmadı. Hava almakta güçlük çeken 42 bin tavuktan, yaklaşık 35 bini sıcak havanın etkisiyle telef oldu. Çal, telef olan binlerce tavuğu hastalık yaşanmaması için çiftlik çevresinde açtığı kuyulara gömdü. Uğradığı 500 bin TL'lik zarardan dolayı elektrik dağıtım şirketi Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'yi (Fırat EDAŞ) suçlayan işletme sahibi zararının karşılanmasını istiyor.

"42 bin hayvanım vardı, telef olan hayvanım 35 bin"

İşletme sahibi Nebi Çal, yaşanan elektrik kesintileri sonrası havalandırma sisteminin çalışmaması yüzünden 35 bin tavuğun telef olduğunu iddia ederek, "Ben Şeyhler Mahallesinde tavukçuluk yapmaktayım ve mağduriyet yaşamaktayım. Bu elektrik kesintileri yüzünden 35 bin hayvanım telef oldu. Bu elektrik kesintisi yüzünden telef olan hayvanlarım ve biz çok zarara uğramış olduk. 500 bin TL zarardayız. Bu zararımızın karşılanmasını ve elektrik kesintilerimizin giderilmesini istiyoruz. Zararımızın karşılanmasın istiyoruz. Kesin olarak 500 bin TL zararımız var. 42 bin hayvanım vardı, telef olan hayvanım 35 bin. Kesimine 1 hafta vardı. Arife günü olduğu için yetkililer ve hiç kimse ilgilenmedi. Elektrik kesintisinden dolayı Fırat EDAŞ'ı aradık. Gereken yetkililer gelmediği, elektrik zamanında olmadığından ve gidip gelen elektrikten dolayı jeneratörüm yandı. Jeneratör yandığı için içeriye elektrik geçmedi. İçeriye elektrik geçmediği için hayvanların hepsi sıcak havada telef oldu. Havalandırma çalışmadı. Gerekli önlemleri aldık ama havalandırma çalışmadığı için bütün hayvanlarımız telef oldu. Fırat EDAŞ'a ulaşıyoruz, bize yetkililer gelecek, halledecek dediler. Hiç kimsede gelip bir şey halletmedi" dedi.

"Gerekli kişilerin zararımızı karşılamasını istiyoruz"

Yaşadığı zararın karşılanması için gereken mercilere müracaatta bulunacaklarını belirten işletme sahibi Çal, "Bizim tek amacımız para kazanmak, evimize 1 ekmek götürmek. Onu da yapamadığımız için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Gereken yerlere müracaat edeceğiz. Gerekli kişilerin zararımızı karşılamasını istiyoruz. Sıcak havanın büyük etkisi oldu. Sıcak hava bu kadar olmasaydı, hayvanlar bu kadar telef olmazdı. Havalandırma çalışmadı, elektrik zamanında gelmedi. Elektrik zamanında gelseydi böyle bir durum yaşanmayacaktı" şeklinde konuştu.

Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu
Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu
Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu
Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu

Malatya, Akçadağ, Fırat, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kesintileri binlerce tavuğun telef olmasına neden oldu - Son Dakika


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