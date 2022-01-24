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Elektrik kesintileri nedeniyle evlerinde sıcak su bulamayan Iraklılar hamamları dolduruyor - Son Dakika

Elektrik kesintileri nedeniyle evlerinde sıcak su bulamayan Iraklılar hamamları dolduruyor

24.01.2022 11:03
Elektrik kesintileri nedeniyle evlerinde sıcak su bulamayan Iraklılar hamamları dolduruyor

Irak'ta günün büyük bölümünü kapsayan elektrik kesintilerinden dolayı evinde sıcak su bulamayanlar hamamlara yöneldi.

Irak'ta günün büyük bölümünü kapsayan elektrik kesintilerinden dolayı evinde sıcak su bulamayanlar hamamlara yöneldi.

Irak Elektrik Bakanlığı dün ithal gaz taşıyan 4 boru hattının hizmet dışı bırakıldığını, böylelikle İran'dan gelen günlük 50 milyon metreküp gaz miktarının 8,5 milyon metreküpe düştüğünü açıkladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere Diyala, Kerkük, Necef, Kerbela, Musenna ve Babil gibi vilayetlerde günde ortalama sadece 2-3 saat ulusal elektrik verilebiliyor. Mahalle jeneratörleri de yeterli yakıt olmadığı için ailelerin evdeki temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ölçüde elektrik sağlamıyor.

Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü ülkede vatandaşlar kış gecelerini genelde karanlık ve soğuk evlerde geçiriyor. Evlerde ne elektrikli ne de petrole dayalı sobalar yakılıyor.

Elektrik kesintilerinden dolayı Iraklılar evlerinde yıkanmak için bile sıcak su bulamıyor. Bu durum pazar hamamlarına rağbeti artırdı. Petrolle çalışan bu hamamlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.

"Evinde sıcak su bulamayan insanlar mecburen hamama geliyor"

AA muhabirine konuşan Bağdat'ın kuzeyindeki bir hamamın sahibi Ali Hadi, son dönemde özellikle gençlerin hamamları doldurduğunu söyledi.

Hadi, "Elektrik kesintilerinden dolayı insanlar evde sıcak su bulamıyor, o yüzden en iyi çözümü hamamda görüyor. Evinde sıcak su bulamayan insanlar mecburen hamama geliyor." diye konuştu.

"Aileler, evde tencerede su kaynatıp çocuklarına banyo yaptırıyor"

Çocuklarıyla hamama gelen Casim Hüseyin de, "İnsanlar sıfırın altına düşen soğuk havada sıcak suya hasret kaldığı için hamamda yıkanıyor. Bu çağda bile aileler evde tencerede su kaynatıp çocuklarına banyo yaptırıyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta elektrik krizine çözüm bulunamamasından şikayet eden Hüseyin, "Irak'taki elektrik sorunu, ezeli bir sorundur. Elektrik sorunu ve çözüme kavuşamaması siyasi bir durumdur. Mevcut siyasi tabaka bundan rant elde ediyor. 18 yılda örneğin Çin'de büyük memleketler inşa edildi bizde ise 18 yıldır elektrik sununa çözüm bulunamadı." görüşünü paylaştı.

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Bağdat, İran, Irak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elektrik kesintileri nedeniyle evlerinde sıcak su bulamayan Iraklılar hamamları dolduruyor - Son Dakika
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