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Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi - Son Dakika

Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi

22.06.2021 09:39
Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi, System.String[]

Kütahya'nın Emet İlçesinde son 2 günde sıklaşan elektrik kesintileri esnafı ve vatandaşı canından bezdirdi.

Kütahya'nın Emet İlçesinde son 2 günde sıklaşan elektrik kesintileri esnafı ve vatandaşı canından bezdirdi.

Saatlerce süren kesintilerden dolayı esnaf büyük sıkıntı yaşarken, vatandaşlarda elektrik kesintilerinin son 2 günde çok sık olması ve bazen 6 saat gelmemesine tepki gösterdi.

Kesintiler nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten esnaflar, "Sürekli tamir gerekçesi ile elektrikler kesiliyor. Planlı kesintilere tedbir alıyorduk. 2 gündür, gün içerisinde de zaman zaman uzun süreli kesintiler meydana geliyor. Dolaplarımızdaki ürünler bozulma riski taşıyor. Kesintiler hakkında bilgi almak istediğimizde yetkili bulamadığımız gibi çoğu zaman da cevap verecek birini de karşımızda bulamıyoruz" şeklinde konuştular. - KÜTAHYA

Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi
Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi
Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi

Kütahya, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Elektrik kesintileri vatandaş ve esnafı canından bezdirdi - Son Dakika


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